بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

تصدرت الفنانة مي عمر، مؤشر البحث "جوجل"؛ بعد ارتدائها أمس، أثناء عرض أزياء المصمم هاني البحيري، فستان زفاف سعره يصل إلى 15 مليون دولار، حيث تم تطريزه من الألماس.





وأثارت مي عمر، جدلا كبيرا بالإطلالة، حيث نجحت في لفت الأنظار إليها خصوصًا أنها لم تتكلف بالمكياج وتركت شعرها منسدلًا.





وحرصت على الوقوف على المسرح وقتا طويلا حتى يتمكن جميع الحضور من رؤية فستانها وتفاصيله.





ومن الملاحظ أن مي عمر أصبحت تهتم الفترة الأخيرة بإطلالاتها وتحرص على ارتداء فساتين جريئة تثير الجدل حولها.



