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حوادث

مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة بمطاي شمال المنيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:44 م
صدى البلد
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ايمن رياض
لقي شخص في العقد الخامس من عمرة مصرعة وأصيب سائق إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة أمام إنارة أمام قرية سيلة الغربية بمركز مطاي شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا خطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث بوقوع حادث سير مما اسفر عن مصرع شخص واصابة آخر.

وعلي الفور انتقل ضباط مركز مطاي لفحص البلاغ حيث تبين وقوع حادث سير نتج عن وقوع تصادم تروسيكل بعامود إنارة مما أسفر عن مصرع شريف. م. ب 45 سنة بائع ومقيم بقرية شريف باشا ببني سويف وتم نقل الجثة الي مستشفي مطاي العام وجاري تسليمة لذوية بحضور الشرطة و تم نقل المصاب بمعرفة الأهالي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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