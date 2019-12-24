AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تغيب مدرب أحمال الزمالك عن عمليات الإحماء قبل مباراة الزمالك والإنتاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:37 م
الزمالك والانتاج
الزمالك والانتاج الحربي
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
تغيب اليونانى أنطونيو، مدرب أحمال فريق الزمالك، عن عمليات إحماء الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع بينهما في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتغيب مدرب الأحمال عن لقاء اليوم، على أن يتواجد في مصر خلال رحلة الفريق لزامبيا للقاء زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لتولي تدريب المستبعدين، وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى بنفس قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي.

وتضم القائمة 21 لاعبا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد مباراة الانتاج بأحد الفنادق القريبة من المطار قبل السفر لزامبيا في الثانية والنصف فجر الأربعاء استعدادا للقاء زيسكو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتذكر علاء علي قبل مباراة إنبي بهذه الطريقة

صدمة للزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي بالدوري

مران الزمالك اليوم.. الونش يشارك فى التدريبات الجماعية

الزمالك يسعى لعودة الانتصارات على حساب إنتاج مختار في الدوري المصري

رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

خرج مصابا.. حازم إمام يغادر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

ترشيحاتنا

صاحب أفضل فوتوسيشن فرعوني عقب تكريمه من الرئيس السيسي: سعادة لا توصف

هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو

إصابة سامي الشيشيني تبعده عن إحماء الزمالك أمام الإنتاج وتحرمه من السفر إلى زامبيا

دماغ شغالة مش بتنام.. سيدة تستفيد من أواني المطبخ التالفة.. صور

عدوان جديد.. الرئاسة التركية تعلن اقتراب دخول قواتها للأراضي الليبية

رغم الفوز بـ 4 أهداف.. 3 أسباب أغضبت جماهير الأهلي في مباراة الاتحاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو