تغيب مدرب أحمال الزمالك عن عمليات الإحماء قبل مباراة الزمالك والإنتاج

تغيب اليونانى أنطونيو، مدرب أحمال فريق الزمالك، عن عمليات إحماء الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي فى المباراة التى تجمع بينهما في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويتغيب مدرب الأحمال عن لقاء اليوم، على أن يتواجد في مصر خلال رحلة الفريق لزامبيا للقاء زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لتولي تدريب المستبعدين، وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى بنفس قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الانتاج الحربي.



وتضم القائمة 21 لاعبا كالتالى:



حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحى.



خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، محمود الونش، حازم إمام.



خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسى، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفى فتحى.



خط الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.



ويغيب عن الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز للإصابة ومحمد عنتر وإمام عاشور لأسباب فنية ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد مباراة الانتاج بأحد الفنادق القريبة من المطار قبل السفر لزامبيا في الثانية والنصف فجر الأربعاء استعدادا للقاء زيسكو.