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رياضة

مرتضى منصور يتحدى اتحاد الكرة ويتواجد فى ملعب السلام ويلتقط صورا مع رئيس الإنتاج الحربي.. شاهد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:45 م
مرتضى منصور ورئيس
مرتضى منصور ورئيس الإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواجد داخل استاد السلام قبل انطلاق مواجهة نادي الزمالك ومنافسة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .

وتواجد اللواء أشرف عامر رئيس مجلس إدارة الانتاج الحربي والعميد حسام الشربيني المدير التنفيذي لنادي الإنتاج الحربي واستقبلا مرتضى منصور والتقطا بعض الصور التذكارية معه.

ويواجه الزمالك الإنتاج الحربي على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

كانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، قد قررت منع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وضم التشكيل الزمالك:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى .

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي- يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم .
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