مواطن يناشد وزارة الصحة الموافقة على زرع رئة لابنته في الخارج.. صور

ناشد المواطن عبد التواب عبد الله، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، التدخل لعلاج ابنته التى تعاني من تليفات في الرئة، وضعف عضلة القلب، وتضخم الكبد والطحال، وتطلب حالتها السفر للخارج لإجراء عملية لزراعة رئة.





وقال فى رسالته: "أرجو التدخل من وزارة الصحة لإنقاذ حياة ابنتى التى قضت أكثر من نصف عمرها في غرف العناية المركزة بالفيوم والقاهرة، الموافقة على سفرها للخارج لإجراء عملية زراعة رئة".





للتواصل مع الحالة : 01011172428



