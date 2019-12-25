AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يناشد وزارة الصحة الموافقة على زرع رئة لابنته في الخارج.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن عبد التواب عبد الله، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، التدخل لعلاج ابنته التى تعاني من تليفات في الرئة، وضعف عضلة القلب، وتضخم الكبد والطحال، وتطلب حالتها السفر للخارج لإجراء عملية لزراعة رئة.

وقال فى رسالته: "أرجو التدخل من وزارة الصحة لإنقاذ حياة ابنتى التى قضت أكثر من نصف عمرها في غرف العناية المركزة بالفيوم والقاهرة، الموافقة على سفرها للخارج لإجراء عملية زراعة رئة".

للتواصل مع الحالة : 01011172428

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تشامبرلين يغيب عن ليفربول أمام ليستر وولفرهامبتون للإصابة

رد فعل عصام الحضري على إدراج قفازاته ضمن معروضات متحف الفيفا

أبرزها نفخ طعام الطفل.. عادات يومية تسبب كوارث صحية

فيديو مخيف لحيوان بحري عملاق في المياه المظلمة لـ خليج المكسيك

حدث ليلاً.. التهامي يشعل حماس المواطنين في مولد الحسين.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك

يحدث اليوم: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. وتشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح

AdvertisementS

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

بتمثل في الخليج .. أول ظهور لابنة منى عراقي.. فيديو

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري