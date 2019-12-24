جاكيت جينز وقبعة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "ختم النمر" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت نسرين طافش، مرتدية بلوزة مشجرة فوقها جاكيت جينز أزرق فاتح، ذات أكمام طويلة، وارتدت قبعة بيچ، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



وتشارك الفنانة نسرين طافش حاليا فى تصوير مسلسل"ختم النمر"، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار .



وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.



