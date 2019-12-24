أحمد موسى يعرض فيديو لمحاصرة القمامة بطريق أبو رواش فى الجيزة.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا يرصد تراكم أكوام القمامة في طريق أبوراش بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن كم أكوام القمامة يدل على أنه لم يتم تنظيف المنطقة منذ شهور.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أحد المواطنين من أهالي أبو رواش في محافظة الجيزة أرسل الفيديو للبرنامج، مؤكدا أن الأمر يتطلب تدخل حاسم من جانب محافظ الجيزة.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رجل محترم ولن يقبل بمثل هذه المشاهد، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تصبح كل محافظات مصر نظيفة بلا قمامة وألا يكون هناك فرق بين محافظأت الصعيد أو القاهرة.

