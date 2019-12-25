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اقتصاد

ارتفاع الدينار الكويتي| سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية والعربية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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محمد صبيح
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2019، فيما سجلت أسعار الجنيه الاسترليني والدينار الكويتي ارتفاعا طفيفا، حسب اخر تحديث لـلبنك المركزي المصري.

فيما يلي نستعرض سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم،الأربعاء 25-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء 25-12-2019، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأربعاء، 25-12-2019 شراءً 17.72 جنيه، وبيعا 17.83 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الأربعاء 25-12-2019، فقد سجل شراءً 20.72 جنيه مرتفعا 4 قروش، وبيعا 20.84 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأربعاء 25-12-2019، شراءً 16.28 جنيه، وبيعا 16.39 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء 25-12-2019، فقد سجل شراءً 14.61 جنيه، وبيعا 14.71 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأربعاء 25-12-2019، شراءً 2.28 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.


واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 25-12-2019، حيث سجل الريـال السعودي اليوم، الأربعاء، نحو 4.265 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الأربعاء 25-12-2019، نحو 52.67 جنيه للشراء مرتفعا بقيمية 25 قرشا و53.01 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأربعاء 25-12-2019، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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