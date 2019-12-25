AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قصي السهيل يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة العراقية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
المرشح لرئاسة الحكومة
المرشح لرئاسة الحكومة العراقية قصي السهيل
Advertisements
أحمد محرم
نشرت وكالة "السومرية نيوز" العراقية وثيقة صادرة من مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل، تتضمن اعتذاره عن عدم تكليفه برئاسة الوزراء.

وجاء في نص الوثيقة "الإخوة في تحالف البناء.. أثمن عاليا ترشيحكم لنا باعتباركم الكتلة الأكبر، ولكون الظروف غير مواتية ومهيئة حسب تقديرنا لمثل هذا التكليف، أرجو تفضلكم بالموافقة على قبول اعتذاري عنه، راجيا لكم الموفقية في اختيار من ترونه مناسبا بديلا عنا".

وأفاد مصدر برلماني، في 17 ديسمبر الحالي، بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.

وفشلت القوى العراقية في اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل المهدي على الرغم من انقضاء الموعد النهائي الذي حدده الدستور العراقي لذلك.

وليل السبت، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة بجنوب البلاد "الإضراب العام"، بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصًا وإصابة 25 ألفًا آخرين بجروح.

وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.
قصي السهيل يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة العراقية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق.. لماذا فشل البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات؟

اليوم.. انتهاء المهلة الدستورية للرئيس العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة

3 أشهر على مظاهرات العراق والغضب مستمر.. وآلاف الطلبة ينزحون للشوارع

رغم اعتراض الشارع.. الرئيس العراقي يقترب من إعلان قصي السهيل رئيسًا للحكومة

اشتعال المظاهرات في أنحاء العراق بعد الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد

العراق.. قصي السهيل يصل قصر السلام لتكليفه برئاسة الحكومة

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسى لافتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم

الفريق أول صدقي صبحي يصل إلى الجزائر للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة غامضة عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

هل رسم التاتو على الجسم حرام ؟ الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس