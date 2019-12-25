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محافظات

استقرار حالة الطقس بالبحر الأحمر.. والأنشطة البحرية تعمل بشكل طبيعي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تشهد مدن محافظة البحر الأحمر اليوم، الأربعاء، حالة من الاستقرار في حالة الطقس، دون تواجد لأي سحب أو رياح، وسطوع الشمس على أنحاء المحافظة.

وأعلنت هيئة الموانئ، في بيان أمس، الثلاثاء، أن ميناء سفاجا البحري وميناء الغردقة يعملان بشكل طبيعي ولا توجد أي تغيرات جوية أو نشاط للرياح.

في سياق آخر، أكد مصدر بغرفة هيئة تنشيط السياحة، أن الأنشطة البحرية السياحية تعمل بشكل طبيعي دون تأثر ولا توجد أي تغيرات جوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا، بحالة الطقس طقس اليوم، وجاء فيه: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية أحيانا، ويسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة".
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