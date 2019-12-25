AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
انتهت محاولة لص سرقة كلب أليف بشكل كارثي بالنسبة إليه، حيث أطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء محاولته الفرار بالكلب بعد تهديد مالكه، وألقت الشرطة القبض عليه في نهاية المطاف.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ذلك الحادث وقع في مقاطعة "أونتاريو" الكندية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على اللص، البالغ من العمر 20 عامًا ، ووُجهت إليه عدة تهم من بينها تهمة السرقة.

وكشفت الشرطة المحلية عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن الضحية كان يخطط لبيع الكلب، الذي يبلغ عمره 9 أسابيع، من خلال موقع على الإنترنت يستخدم في عمليات البيع والشراء، واتفق مع مشترٍ محتمل على اللقاء؛ وعندما سلم الضحية الجرو للمشتبه به، رفض الأخير أن يدفع له المبلغ المتفق عليه وهدده بمسدس ثم لاذ بالفرار؛ وأثناء هروبه بالكلب أطلق النار على نفسه بالخطأ، وأصيب في ساقه، مما تسبب في سقوطه أرضًا.

واتصل الضحية بالشرطة، التي وصلت إلى موقع الحادث وألقت القبض على اللص بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

يشار إلى أنه تم العثور على المسدس الذي استخدمه اللص في موقع الحادث، وأعيد الكلب إلى مالكه في أعقاب ذلك.
لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب
لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب
لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اصابة طفلة اثناء اللعب مع كلب

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

بعد تكريم ترامب له.. لماذا أعلنت أمريكا عن هوية كلب عملية مقتل البغدادي؟

بلطجي يعتدي على سيدة ويطيح بها أرضًا لسرقة مقعدها المتحرك.. فيديو

بعد القبض على المتورطين في قتل كلب المطرية.. الرفق بالحيوان: نحتاج لـ قانون حقيقي لحمايتهم

ترشيحاتنا

شريهان تحتفل بالكريسماس

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

تفاصيل مثيرة عن اكتشاف أقدم حضارة أفريقية خارج مصر والسودان

الصابون السائل يسبب السرطان.. كيف تحمي أسرتك؟

لدي صور قصوركم في تركيا.. قيادي عسكري تابع لحكومة الوفاق يهدد فايز السراج

أمير مرتضى يكشف أسباب غياب مخطط أحمال الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

بعد إثارتها الجدل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا.. 20 صورة لمادونا