لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب

انتهت محاولة لص سرقة كلب أليف بشكل كارثي بالنسبة إليه، حيث أطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء محاولته الفرار بالكلب بعد تهديد مالكه، وألقت الشرطة القبض عليه في نهاية المطاف.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن ذلك الحادث وقع في مقاطعة "أونتاريو" الكندية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على اللص، البالغ من العمر 20 عامًا ، ووُجهت إليه عدة تهم من بينها تهمة السرقة.



وكشفت الشرطة المحلية عن تفاصيل الواقعة، موضحة أن الضحية كان يخطط لبيع الكلب، الذي يبلغ عمره 9 أسابيع، من خلال موقع على الإنترنت يستخدم في عمليات البيع والشراء، واتفق مع مشترٍ محتمل على اللقاء؛ وعندما سلم الضحية الجرو للمشتبه به، رفض الأخير أن يدفع له المبلغ المتفق عليه وهدده بمسدس ثم لاذ بالفرار؛ وأثناء هروبه بالكلب أطلق النار على نفسه بالخطأ، وأصيب في ساقه، مما تسبب في سقوطه أرضًا.



واتصل الضحية بالشرطة، التي وصلت إلى موقع الحادث وألقت القبض على اللص بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.



يشار إلى أنه تم العثور على المسدس الذي استخدمه اللص في موقع الحادث، وأعيد الكلب إلى مالكه في أعقاب ذلك.