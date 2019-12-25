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رياضة

لتعويض ايمانويل بناهيني.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مهاجم افريقي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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نور عادل
بات نادي الاتحاد السكندري على مقربة من ضم مهاجم افريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويدرس الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري ، العديد من السير الذاتية لأكثر من مهاجم وذلك بحثًا عن التعاقد مع مهاجم قوي يقود زعيم الثغر في الفترة المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة طلعت يوسف، تعويض ايمانويل بناهيني المهاجم الغاني الذي رحل الي صفوف نادي الكوكب السعودي.

ومن المنتظر ان يحسم طلعت يوسف أمر المهاجم الجديد عقب الانتهاء من مواجهة الاسماعيلي في ذهاب دور الـ8 من البطولة العربية والذي سيقام السبت المقبل.
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