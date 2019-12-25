الرئيس السيسي: القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومي ومدنية الدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة مسئولة عن الأمن القومي والحفاظ على الدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها.



وقال الرئيس السيسي ـ في مداخلة له خلال افتتاحه لمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم ـ " إننا جعلنا الجيش يسهم بجزء من قدراته حتى يساعدنا باعتبار أنها مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقرة للجيش، وهناك مهمة أخرى للجيش أرجو أن يتم إلقاء الضوء عليها إعلاميا وهي الحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها".



وأضاف الرئيس السيسي قائلا " أقول هذا الكلام لأن القوات المسلحة مسئولة طبقا لنص الدستور في الحفاظ على الدولة المدنية في بلدنا، يمكن كثير من الناس لا تأخذ بالها من هذه المسألة، وهنا أسجل تقديري للدكتور علي عبدالعال لأننا سواء موجودين أو غير موجودين بقيت مسئولية القوات المسلحة الحفاظ على هذه الدولة من عدم السقوط مرة أخرى".