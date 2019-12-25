موعد وصول بعثة فريق بلاتنيوم لمواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

يصل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي القاهرة فجر غد الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويخوض بلاتينيوم الزيمبابوي تدريباته مرتين في القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي القادمة.



يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي

