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رياضة

مؤتمر صحفي عن فوز مصر بتنظيم أول بطولة العاب افريقية للأولمبياد الخاص

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
ينطلق في الواحدة من ظهر يوم الخميس 26 ديسمبر مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رئيس الاتحاد الأفريقي وذلك في الفترة من 23 وحتى 31 يناير 2020 ، بمشاركة 42 دولة أفريقية . 

ويشهد المؤتمر الصحفي حضور كل من المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب و الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا. كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، و لاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى ومريم عادل . 

ويعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثًا فريدًا حيث أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص .

و ستشهد الألعاب مشاركة 768 لاعبًا يتنافسون في أربع رياضات، هي خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشي. كما تشهد الألعاب إقامة خمس مؤتمرات على هامشها. 

إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد التي يحظى به ذوو الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما يعد الرئيس الإقليمي مصري الجنسية. 

وتأتي إقامة هذه الألعاب أيضًا مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبد الوهاب (2020-2025)، واستكمالًا لما قام به في مجال الأولمبياد الخاص، والذى تمثل في إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 .
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