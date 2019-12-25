مبارك وأبو ليمون يطلقان شعلة عيد جامعة المنوفية الـ 43

أطلق الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شعلة انطلاق فعاليات عيد الجامعة الثالث والأربعين.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد كبير من عمداء الكليات ووكلائها وطلاب وطالبات الجامعة.



وانطلق الجموع لاستكمال فعاليات الحفل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.



وكان قد استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قبل إنطلاق احتفال جامعة المنوفية بعيدها الثالث والأربعين والذى يقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات.



كما استقبل رئيس جامعة المنوفية رؤساء الجامعة السابقين الدكتور صقر أحمد صقر، والدكتور محمد إبراهيم، الدكتور عباس الحفناوى، الدكتور محمد عز العرب، الدكتور معوض الخولي.



وحضر مراسم الاستقبال الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.



واستقبل رئيس جامعة المنوفية أيضًا الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق، والدكتور عبدالرحمن قرمان، والدكتور عاطف أبو العزم، نائبًا رئيس الجامعة السابقين، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.