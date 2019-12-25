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فيديو جراف

فيديوجراف | أرقام محمد صلاح القياسية في 2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:53 م
محمد صلاح ليفربول
محمد صلاح ليفربول
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منار شعبان
حقق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أرقاماً قياسية ونجاحات خلال عام 2019 ورفع اسم مصر في أعظم ملاعب العالم.

بدأ صلاح العام بترتيبه سادسًا بين أفضل لاعبي العالم في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مشوار اللاعب محمد صلاح خلال عام 2019 والأرقام التي حققها من خلال الفيديوجراف التالي:
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