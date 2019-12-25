فيديوجراف | أرقام محمد صلاح القياسية في 2019

حقق النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أرقاماً قياسية ونجاحات خلال عام 2019 ورفع اسم مصر في أعظم ملاعب العالم.



بدأ صلاح العام بترتيبه سادسًا بين أفضل لاعبي العالم في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن مشوار اللاعب محمد صلاح خلال عام 2019 والأرقام التي حققها من خلال الفيديوجراف التالي: