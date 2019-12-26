حقوق إنسان النواب تطالب بتفعيل الحبس في جريمة الاعتداء على الحيوانات

قال النائب على عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قتل الحيوانات مجرم قانونيا وإنسانيا، مشيرا إلى أن ما نراه فى مجتمعنا المصرى من اعتداء على الحيوانات ما هى إلا مجرد حالات فردية لا ترتقى إلى الظاهرة.



وأوضح عبد الونيس فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قانون العقوبات لا ينص على الحبس الوجوبي فى وقائع الاعتداء على الحيوانات ، ولكنه يكتفى بفرض الغرامة فقط.



وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن القانون يعتبر الاعتداء على الحيوان أو قتله بطريقة شنيعة جريمة يعاقب عليها بالغرامة ، مطالبا بتفعيل الحبس الوجوبى فى هذه الجريمة.



وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٤ أشخاص من المتورطين فى واقعة ضرب وتعذيب كلب بحى المطرية حتى الموت.



وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم.



وخلال التحقيق مع المتهمين، ادعوا أن الكلب قام بمهاجمة الماعز الخاصة بأحدهم، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.