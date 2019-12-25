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بين الناس

أهالي مطروح يستغيثون بالمحافظ لحل أزمة الإشغالات بمنطقة باب البحر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:47 م
الاشغالات في الطريق
الاشغالات في الطريق
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حياة عبد العزيز
شكا المواطن صبري محمد عبد العال، في رسالة وجهها لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" من سوء الطريق بمنطقة باب البحر في الكورنيش الجديد بمحافظة مطروح.

استغاث المواطن صبري عبد العال في شكواه باللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحل أزمة الإشغالات في طريق الكورنيش الجديد، وسوء مخالفات الصرف الصحي المبعثرة على جانبيه.

وأشار صبري محمد عبد العال، إلى عدم وجود إنارة، وتعرض المواطنين عند السير في هذه المنطقة بالخطر.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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