أهالي مطروح يستغيثون بالمحافظ لحل أزمة الإشغالات بمنطقة باب البحر

شكا المواطن صبري محمد عبد العال، في رسالة وجهها لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد" من سوء الطريق بمنطقة باب البحر في الكورنيش الجديد بمحافظة مطروح.



استغاث المواطن صبري عبد العال في شكواه باللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحل أزمة الإشغالات في طريق الكورنيش الجديد، وسوء مخالفات الصرف الصحي المبعثرة على جانبيه.



وأشار صبري محمد عبد العال، إلى عدم وجود إنارة، وتعرض المواطنين عند السير في هذه المنطقة بالخطر.



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