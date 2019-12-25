مدرب نفسي يحمل الأم مسؤولية تربية الأبناء منذ معرفة خبر الحمل.. فيديو

قالت نجلاء عبد الرؤوف، مدرب نفسى واخصائى تعديل سلوك، إن المسؤولية الكبرى في تربية الأبناء ترجع إلى الام من بداية معرفتها بخبر الحمل، لابد من الاخذ فى الاعتبار انها مسؤولية كبيرة ولابد من الانتباه لها.



وأضافت نجلاء عبد الرؤوف، خلال حوارها ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا " المذاع على فضائية " cbc " أن الطفل عندما يصل الى سن الثلاث سنوات لابد من ان اضع له مساحته الخاصة المحدودة بنفس الوقت، مؤكدة أنه من الضرورى ان اسمع ابنى ويسمعنى ويعتاد على حاله النقاش بيننا.



وأشارت المدرب نفسى واخصائى تعديل سلوك، أن كما تقوم الأم بالاهتمام بنوع مدرسة الابن ونوعية ملابسها، لافتة الى أنه من اللازم ان يتشارك الاب والام معًا لوضع أسس وقواعد ثابتة للبيت.



وتابع المدرب نفسى واخصائى تعديل سلوك، ان المساحة المحدودة للطفل ممكن ان تكون فى اختيار ملابسه او اختيار مطعم نتناول فيه وجبة العشاء.



واكدت: "أن لم يتبع الآباء والأمهات تلك النصائح ينتجوا طفل أما مطيع ومؤدب وبالمستقبل سيصبح شخصا انطوائيا او لا يمتلك الشخصية الكاملة والجرأة، او طفل عميد وعصبى وفى هذه الحالة يصبح فى المستقبل شخصا عدوانيا.