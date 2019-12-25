قرار جديد من ميدو في المقاصة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو حالة الطوارئ القصوى استعدادا للقاء الأهلي يوم الأربعاء المقبل 1 يناير بالاسبوع الحادي عشر للدوري.



وقرر ميدو تصعيد ثلاثة ناشئين من فريق 2001 لتجهيزهم للمباريات المقبلة ودعم بعض المراكز، والناشئون الصاعدون هم هشام شعبان ويحيي السيد في خط الدفاع وأحمد مصطفي حارس مرمى.



وقرر ميدو عمل برنامج إعداد بدني خاص لكل من شريف حازم ومحمد دبش وأحمد عادل عبدالمنعم لتأهيلهم بدنيًا تحت إشراف جريجور مخطط الأحمال للمقاصة والكابتن محمد عويس لتجهيزهم والوصول بهم لأعلى فورمة خلال المرحلة المقبلة.



أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق يستعد بقوة لمباراة الاهلي ، ويعكف الجهاز الفني بقيادة ميدو على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتسببت في دخول أهداف غريبة بمرمى الفريق في حين أهدر المهاجمون فرصا سهلة.



وأوضح هويدي ان الجهاز الفني واللاعبين لديهم اصرار لتحسين النتائج في المرحلة المقبلة في ظل الدعم غير المحدود من مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام ، رغم حالة عدم التوفيق الاخيرة التي تلازم الفريق.

