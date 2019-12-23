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رياضة

مصر المقاصة للاعبين: ندعم ميدو ولا نية لرحيله

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
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نور عادل - عمرو سالم
اعلن اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي المقاصة، دعمه غير المحدود للجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة أحمد حسام ميدو في مسيرته في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

واكد اللواء عبدالسلام في اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين عقب تدريب الفريق مساء اليوم ان مجلس إدارة نادي المقاصة يلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة ميدو ، موضحا أن تراجع النتائج ونزيف النقاط مؤخرا يرجع لسوء التوفيق.

وقال اللواء عبدالسلام : لدينا ثقة في تغيير النتائج في المرحلة القادمة وان الجهد المميز والملموس من ميدو وجهازه سيظهر بقوة في المباريات المقبلة ، ولا يوجد قلق لدى الإدارة من تذبذب النتائج ، وعلى العكس هناك ثقة في تحسن النتائج في المرحلة المقبلة وتقديم الفريق عروض قوية ونتائج مدوية.

وطالب اللواء عبدالسلام جميع اللاعبين ببذل أقصى جهد في المباريات المقبلة لاستعادة الانتصارات وتحقيق مكانة جيدة وسط الكبار بشكل يليق وكوكبة اللاعبين المميزين بالفريق، لإسعاد الجماهير.

وحذر اللواء عبدالسلام أي لاعب يتخاذل في التدريبات او المباريات مؤكدا أن هناك لائحة للعقوبات والمكافآت تطبق علي الجميع ، ولا يوجد مكان للمتخاذلين بالفريق مهما كانت نجوميته.

وكان فريق المقاصة قد اختتم تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي استعدادا لمباراة اف سي مصر المقرر اقامتها في الخامسة مساء غدا باستاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع العاشر للدوري.
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