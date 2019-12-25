خبير لوائح : قيد الأهلي "كهربا" في يناير محليا سليم.. وعلاقته انتهت بالزمالك

كشف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية عن موقف النادى الأهلي فى قيده محمود عبدالمنعم كهربا الوافد الجديد خلال الميركاتو الشتوى فى انتقالات اللاعبين بشهر يناير القادم.



كان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعاقد مع كهربا قادما من الدورى البرتغالي لمدة 4 سنوات ونصف، فيما تقدم نادى الزمالك بشكوى ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" استنادا إلى أنه ما زال على قائمة القلعة البيضاء.



قال خبير اللوائح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": قيد النادي الأهلي كهربا فى الميركاتو الشتوى بسجلات شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة سليم وصحيح.



تابع : قيد كهربا المحلي والإفريقي لصالح نادي الزمالك انتهى بمجرد انتقاله لنادي أفيس البرتغالي وأصبح من حق القلعة الحمراء قيده محليا وإفريقيا.



أضاف: شهادة انتقال كهربا التي سوف تمنح من النادي البرتغالي لصالح النادي الأهلي سوف تكون شهادة دائمة لأنها عملية انتقال قانونية سليمة.



يذكر أن وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة كشف عن نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم إضافة إلى قيد محمود عبد المنعم كهربا فى صفوف النادى الأهلي وقال إن نظام الاستبدال مستمر فى شهر يناير بخمسة لاعبين منذ تطبيقه من بداية الموسم الحالي ولم يتم تغيير أى شيء فى نظام الاستبدال.



وتابع "تم إخطار أندية الدورى الممتاز قبل انطلاق الموسم الحالى بتطبيق نظام الاستبدال على أن يكون 5 لاعبين ولم يتم إخطار مسؤولي الأندية بأية تغييرات سواء بإلغاء تفعيل نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم من عدمه".



وحول قيد كهربا فى صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال عطار الجبلاية "لم يصلنا أى شيء من النادى الأهلي حول قيد كهربا من عدمه والفيصل فى ذلك بدء قيد لاعبي أندية الدورى فى الانتقالات الشتوية"، لافتا إلى أنه عند تقدم القلعة الحمراء بأوراق كهربا لقيده فى يناير سوف يتم حسم الأمر وفقا للوائح المعمول بها داخل لجنة شؤون اللاعبين.



وأشار إلى أن الحديث عن قيد كهربا فى صفوف الأهلى بالوقت الراهن ليس فى محله، لافتا إلى أنه عند فتح باب القيد فى الميركاتو، سوف يتم دراسة الأوراق بعد الاطلاع عليها لاتخاذ اللازم.

