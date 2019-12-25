AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفاجأة | هاني مهنى ينفي خطبة ابنته هنادي لـ ابن خالد صالح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:07 م
هنادي مهنى - أحمد
هنادي مهنى - أحمد خالد صالح
Advertisements
أحمد عمر
كشف الموسيقار هاني مهني حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن خطوبة ابنته الفنانة هنادي مهني للفنان أحمد خالد صالح يوم الجمعة القادم.

وأكد هاني مهني في تصريحات خاصة لصدى البلد انه لا صحة لتلك الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية .

وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية "أمل" التي تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتستعد النجمة هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إصابة وليد أزارو في مران الأهلي

في تغريدة غامضة| وزير الرياضة الأسبق يهاجم مسئولي أندية مصر

نجم الأهلي ممازحا مسئولي سموحة: بلاش عصيبة

أخبار الرياضة | السوبر المصري في الإمارات.. اختفاء ثنائي الأهلي.. مرتضى منصور زعلان من الجن

بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر

ماذا قال كهربا عند مشاركته في أول مران جماعى مع فريق الأهلي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جربه بنفسك | اختبار يكشف صحة قلبك في 30 ثانية

من الاحتشام لـ الإثارة | 10 صور تكشف تطور إطلالات مي عمر

قبل 3 أيام من الحكم عليها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة