مفاجأة | هاني مهنى ينفي خطبة ابنته هنادي لـ ابن خالد صالح

كشف الموسيقار هاني مهني حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن خطوبة ابنته الفنانة هنادي مهني للفنان أحمد خالد صالح يوم الجمعة القادم.



وأكد هاني مهني في تصريحات خاصة لصدى البلد انه لا صحة لتلك الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية .



وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية "أمل" التي تعيش قصة حب مع بطل العمل.



مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



وتستعد النجمة هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

