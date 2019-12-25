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مرأة

بـ أطعمة طبيعية.. 5 طرق لتبييض الأسنان في المنزل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:01 م
طرق لتبيض الأسنان
طرق لتبيض الأسنان طبيعيا
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آية التيجي
تفقد الأسنان بريقها مع التقدم في العمر، وذلك بسبب استهلاك الأطعمة التي تساهم في تلوين مينا الأسنان، والطبقة الخارجية من الأسنان، مما يتسبب في تراكم البلاك وظهور الأسنان باللون الأصفر.

وصرحت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن اصفرار الأسنان امر شائع يمكن ان نواجه في مرحلة ما من حياتنا، ويمكن علاج هذا النوع من التلون بسهولة من خلال بعض الأطعمة المنزلية المفيدة للغاية، وتتمثل فيما يلي:

١- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند يمكن أن ينظف أسنانك، ما عليك سوى تناول ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك والمضمضة به لمدة خمس دقائق، كما يمكن أيضًا إضافة بضع قطرات إلى فرشاة أسنانك، وغسل الأسنان بالفرشاة لمدة خمس دقائق، ثم يتم غسل فمك بعد ذلك وسوف تنبهر النتائج.

٢- خل التفاح:
يحتوي خل التفاح على مركبات مثل حمض الخليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تقتل البكتيريا السيئة التي تؤذي البلاك، إلا ان الرقم الهيدروجيني في خل التفاح يزيل البقع من أسنانك، وكل ما عليك فعله هو فرك بعض من خل التفاح على أسنانك لمدة دقيقتين شطف فمك بالماء بعد ذلك.

٣- قشر الليمون:
يحتوي الليمون على عوامل تبييض طبيعية، ويمكن لقشر الليمون أن ينظف أسنانك بالفعل، فقط افركي قشر الليمون على أسنانك واشطفيه بعد ذلك.

٤- الفراولة:
وإذا كنتم من عشاق تناول الفراولة ، فهناك أخبار جيدة، حيث أن أكل الفراولة أو فركها يمكن أن يبيض أسنانك بشكل طبيعي، وذلك بفضل مضادات الأكسدة المفيدة التي تحتوي عليها.

٥- بيكربونات الصودا صودا الخبز:
تتضمن صودا الخبز بعض الخصائص التي تمكنها من تحطيم روابط الجزيئات التي تلوث الأسنان، كما أنها تمتلك خصائص مضادة للجراثيم والميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة البكتيريا الضارة، كل ما عليك فعله هو خلط القليل من صودا الخبز مع الماء، لتصبح عجينة ثم ضعي بعض هذه العجينة على فرشاة أسنانك، واغسلي أسنانك لمدة دقيقة بالفرشاة، ثم اغسلي فمك بعد ذلك وستحصلين على نتائج مبهرة.
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