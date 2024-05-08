ضربة جديد لـ كييف.. روسيا تسيطر على بلدتين بخاركيف الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة بالكامل على بلدتين بمقاطعة خاركيف الأوكرانية.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، حررت القوات الروسية بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركيف، وقامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة الغرب الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وحررت بالكامل بلدة كيسلوفكا بمقاطعة خاركيف".

وتم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من لواء الحرس الوطني الحادي والثلاثين في مناطق جريجروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وستيلماخوفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية.