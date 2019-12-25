ايمن أشرف يغيب عن الأهلي في مباراتي بلاتينيوم والمقاصة ..اعرف السبب

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهتين في بطولتين مختلفتين الأولى في دوري أبطال أفريقيا أمام بلاتنيوم الزيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والمباراة الثانية أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر ان يواجه الاهلي بلاتنيوم يوم السبت القادم الموافق 28-12-2019، على ملعب استاد السلام الدولي.



ويسعى الأهلي في هذا اللقاء الى استمرار سلسلة الانتصارات التي بدأها مع المدير الفني رينية فايلر، بعد أن حقق المارد الأحمر 8 انتصارات متتالية في بطولة الدوري الممتاز.



وحقق فايلر المدير الفني الجديد للأهلي 8 انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا فوز وحيد وهزيمة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.



ومن خلال ادائه في الدوري تأمل جماهير الأهلي في فوز المارد الأحمر بمباراة مازيمبي، واستمرار في سلسلة الإنتصارات المتتالية التي يحققها مع رينيه فايلر.



و يغيب عن الأهلي عنصر مهم في صفوف الفريق وهو أيمن أشرف قلب دفاع الفريق، خلال المباراتين القادمتين، امام بلاتينيوم ومصر المقاصة.



ويغيب أشرف عن مباراتي الأهلي، بسبب تلقيه البطاقة الصفراء في مباراة الإتحاد السكندري مما يجعله يغيب عن المباراة التالية أمام مصر المقاصة، وتلقى أيمن أشرف البطاقة الحمراء في مباراة النجم الساحلي وبذلك يغيب عن الأهلي مباراتين منهم المباراة القادمه امام بلاتينيوم.