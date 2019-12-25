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محمد عثمان: الاستقرار الأمني في مصر وراء عودة السياحة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن مصر عانت من تردى السياحة فى الفترة السابقة.

وأضاف محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن استقرار مصر الأمنى يعتبر من أهم الأسباب التى أدت إلى رجوع السياحة إلى مصر مرة أخرى.

واوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن السياحة الثقافية بدأت فى العودة إلى مصر وبقوة كما كان فى الماضى.

وأشار محمد عثمان، إلى أن بابا نويل وزع الهدايا الفرعونية والورود على السائحين بمعبد الكرنك احتفالا بالكريسماس، وهذا كان مساهمة من المجتمع المدنى لتنشيط السياحة مرة أخرى.
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