محمد عثمان: الاستقرار الأمني في مصر وراء عودة السياحة.. فيديو

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن مصر عانت من تردى السياحة فى الفترة السابقة.





وأضاف محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن استقرار مصر الأمنى يعتبر من أهم الأسباب التى أدت إلى رجوع السياحة إلى مصر مرة أخرى.





واوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن السياحة الثقافية بدأت فى العودة إلى مصر وبقوة كما كان فى الماضى.



