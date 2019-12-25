توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم الاستقرار| فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من انخفاض درجات الحرارة.



وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار وسوء أحوال جوية وأمطار.



وتابع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطارا غزيرة على السواحل.



وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن هناك فرص سقوط أمطار قادمة ولكن لم تكن فى ذروتها كما حدث اليوم في الاسكندرية.

