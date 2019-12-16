العاصمة تتأهب لموسم الأمطار.. المحافظ: انتشار سريع للمعدات وفرق الطوارئ.. ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية.. والتعامل الفوري مع الشكاوى

مراجعة وتطهير بلاعات الأمطار للتأكد من قيامها بتصريف أي كمية متوقعة من الأمطار

خطة محكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية

إخطار جميع الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالاستمرار فى رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه، مشددا على جميع المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بلاعات الأمطار للتأكد من قيامها بتصريف أي كمية متوقعة من الأمطار.





وشدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافورة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقا، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة أى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.





ووجه بمواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة.





وقال اللواء خالد عبد العال إنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار جميع الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.





جديرر بالذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قام بجولة ميدانية بأحياء القاهرة المختلفة أمس للتأكد من استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة وهيئة النظافة ونشر المعدات والعمال على جميع محاور القاهرة وأماكن تجمعات مياه الأمطار المعلومة لدى المحافظة استعدادًا لاستقبال الأمطار اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وأكد اللواء خالد عبد العال، خلال الجولة، استعداد المحافظة بكافة الوسائل المتاحة وتطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحي وانتشار العمال والفنيين للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه أولًا بأول.