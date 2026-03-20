ودعنا الشتاء .. رسميًا اليوم بداية فصل الربيع مصحوب بـ تقلبات جوية

نورهان خفاجي

يبدأ اليوم فلكيًا، فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يتزامن بدايته مع يومي 20 أو 21 مارس من كل عام، مع حلول ما يُعرف بـ "الاعتدال الربيعي"، حيث تتساوى فيه ساعات الليل والنهار تقريباً.

بداية فصل الربيع في مصر

بالتزامن مع بداية فصل الربيع، ننشر توقعات حالة الطقس، خلال الأسبوع الأول من فصل الربيع، والذي يتزامن معه موجة تحذيرات من تقلبات جوية تضرب أغلب محافظات الجمهورية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للفترة من السبت 21 مارس وحتى الأربعاء 25 مارس، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي تتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

درجات الحرارة أول أسبوع في الربيع

تشير خرائط الطقس إلى تذبذب ملحوظ في درجات الحرارة؛ حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 20 و23 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات ليلاً. وفي جنوب البلاد، من المتوقع حدوث ارتفاع مؤقت وملحوظ في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء، لتصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية، قبل أن تعاود الانخفاض بشكل حاد يوم الأربعاء لتسجل 24 درجة فقط.

الظواهر الجوية والتحذيرات

وحذرت هيئة الأرصاد، من نشاط للرياح تتراوح سرعتها ما بين (40 إلى 60) كم/ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في المناطق المكشوفة. كما توقعت الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

إرشادات السلامة

وشددت الأرصاد على المواطنين ضرورة اتباع التعليمات التالية:

القيادة بحذر: خاصة على الطرق السريعة والصحراوية لانخفاض مستوى الرؤية.

تجنب المخاطر: الابتعاد عن اللوحات الإعلانية، الأشجار، وأعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح.

نصيحة طبية: يُنصح مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بالبقاء في المنازل وإغلاق النوافذ بإحكام لتجنب مضاعفات الأتربة العالقة.

