المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الفطر بمراكز العزيمة

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال عيد الفطر المبارك 2026 وخلق جو أسرى

لمن يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان، حيث تتضمن المراكز العلاجية" صالات جيم وورش تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، ومكتبات وقاعات تدريب، أنشطة رياضية، وتنس طاولة، بلياردو، قاعات كمبيوتر، وأنشطة فنية"، كما تم تخصيص ساحات داخل مراكز العزيمة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال ائمة من الأوقاف

على جانب أخر وفى نفس السياق يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رقم "16023" في العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 2026 خاصة بعد إطلاق الصندوق مرحلة جديدة من حملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر " وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 5000 آلاف اتصالا خلال أول أسبوع من إطلاق الحملة ،كما شهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر .. مش ممكن أرضى أن عمرى يضيع واتفرج عليه ..وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه .. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال "، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق طوال أيام عيد الفطر المبارك لخلق جو أسرى لهم، لافتا إلى أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد ،خاصة أن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز العلاجية ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.