إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة كلب المطرية بكفالة 500 جنيه

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وأضاف المتهمون أنهم لم يتمالكوا أنفسهم بعد رؤيتهم المعزة ميتة لأنها كانت على وشك الولادة، حيث أمسكوا بالكلب، ووجهوا له الضرب المبرح حتى مات.



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام مجموعة من الشباب بضرب كلب وتعذيبه حتى الموت، حيث تم تحديد المتهمين وضبطهم.



تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

أمرت نيابة المطرية؛ بإخلاء سبيل ٤ متهمين في واقعة ضرب وتعذيب كلب بحي المطرية حتى الموت، بكفالة 500 جنيه لكل منهم.وأكد المتهمون في اعترافاتهم أنهم كانوا يسهرون عند أحدهم، وأثناء جلوسهم سمعوا صوتا مرتفعا في الخارج، فخرجوا على الفور ليجدوا الكلب قد هجم على معزة وقام بقتلها، ما أثار حفيظتهم فقرروا الانتقام منه بضربه بالشوم والسكاكين.