حكايته مع إسرائيل | معلومات لا تفوتك عن إليكى مهاجم الأهلي المرتقب

لا يزال النادي الأهلي يبحث عن لاعب سوبر قوى يقود هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر.



وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن رينيه فايلر طالب إدارة الأهلى بالتعاقد مع مهاجم سوبر فى ظل عدم قناعاته الكاملة بقدرات المغربي وليد أزارو ومروان محسن وهو ما تأكد خلال الفترات الماضية باعتماده على النيجيري جونيور أجايي فى مركز قلب الهجوم وتغييره مركزه الأصلي " الجناح الهجومى " .



وبدأت العديد من التقارير الصحفية تشير إلى أن رينيه فايلر طالب إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرن والذى عمل معه فايلر قبل عدة سنوات .



وخطف بليسينج إليكى كافة الأنظار إليه منذ طرح اسمه على قائمة المطلوبين للانضمام إلى الأهلى بناء على رغبة فايلر ، وخلال البحث عن السيرة الذاتية للاعب ، ظهرت عقبة كبيرة قدم تبدد آماله فى الانتقال إلى الأهلى النادي العريق والأكثر شعبية فى الوطن العربي وهى لعبه فى الدوري الإسرائيلى من قبل .



نقدم لكم أبرز المعلومات عن الدبابة النيجيرية " بليسينج إليكى ":



- يبلغ إليكي من العمر 23 عاما كونه من مواليد 5 مارس 1996 .



- استهل حياته الكروية عبر أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية.



- انتقل فى عام 2014 إلى الدوري السلوفينى عبر بواية فريق جوريتسا السلوفيني .



- ثم انتقل إلى صفوف فريق أوليمبيا متصدر الدوري السلوفيني وفاز بالدوري معه.



- وفي صيف 2017 انتقل إلى فريق أشدود الإسرائيلي ولعب موسما واحدا معه .



- وفي 2018 انضم لوزيرين السويسري، والذى كان يدربه فايلر حينها ونجح فى الظهور بمستوى فنى مميز.