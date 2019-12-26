الموت المفاجئ.. علامات تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى الصداع النصفي.. تعرف عليها

يعانى الكثير من الأشخاص من الصداع النصفى، والذى يعد من الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى التعرض لأمراض خطيرة أخرى مثل السكتة الدماغية.





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الأعراض التى تنذر للإصابة بالسكتة الدماغية وهى:-





أبرز الأعراض:-

- خفقان وآلم فى القلب

- الحساسية من الصوت

- الحساسية من الضوء

- غثيان

- تغيرات الرؤية، وعدم وضوح الرؤية

- قئ





العلاقة بين الصداع النصفى والسكتة الدماغية

يمكن أن يؤدي نقص التروية أو النزيف إلى حدوث حدث يشبه الصداع النصفي

تشترك الصداع النصفي والسكتة الدماغية في سبب شائع - مثل التحويلة القلبية - المعروفة باسم الثقبة البيضوية، أو شذوذ في الأوعية الدموية.

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