AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضحايا الأمطار.. إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة نقل مع توك توك بالبحيرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:38 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تسبب سقوط الأمطار فى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق شبراخيت القاهرة وتسبب الحادث فى اصابة ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك أمام قرية شبراريس، بدائرة المركز حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل واصطدم بالتوكتوك.

ونتج عن الحادث إصابة ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى لتلقى العلاج وتحررالمحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة بحادثى تصادم بالبحيرة

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار زراعى بحوش عيسى

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق دمنهور - إدكو

إصابة 9 في تصادم سيارتين على صحراوى النوبارية

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق النجاح بالبحيرة

ترشيحاتنا

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم الاستقرار| فيديو

الصور تكشف | علاقة عبدالله عمرو دياب بـ حبيب شقيقته كنزي

البدري فى ورطة .. الزمالك وبيراميدز يهددان مسيرة منتخب مصر بـ التصفيات

لأول مرة .. محمد صلاح يشارك جمهوره صورة مع زوجته احتفالا بالكريسماس | شاهد

التهامي: لهذا السبب أنهيت حفلة مولد الحسين مبكرًا

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة عصرية .. أحدث ظهور لـ مي عز الدين .. صور

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور