ضحايا الأمطار.. إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارة نقل مع توك توك بالبحيرة

تسبب سقوط الأمطار فى وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق شبراخيت القاهرة وتسبب الحادث فى اصابة ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك أمام قرية شبراريس، بدائرة المركز حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل واصطدم بالتوكتوك.



ونتج عن الحادث إصابة ٧ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزى لتلقى العلاج وتحررالمحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

