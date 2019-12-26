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تعليم

البحث العلمي تعلن برنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ومن خلال التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ، عن برنامج Collaborative Research Programme (CRP).

ويهدف إلى تحقيق التواصل بين العلماء من الدول الأعضاء والمركز وكذا تمويل مشروعات بحثية تتناول موضوعات حيوية على المستويين المحلى والاقليمى فى مجالات

Basic Science

Human health Care

Industrial and agricultural biotechnology

Bioenergy

وليتمكن الباحث من التقدم للبرنامج عليه الأتى :

على الباحث المصرى التقدم مباشرة على الموقع الالكترونى للمركز icgeb.org

إرسال نسخة الكترونية من المشروع البحثى لمركز الــــ IGGEB ونسخة ورقية للأكاديمية مع خطاب ترشيح رسمى من الجهة المرشحة موجه للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الاكاديمية، بالاضافة إلى نسخة الكترونية على البريد الالكترونى [email protected]

وستقوم الأكاديمية بصفتها نقطة اتصال للمركز بجهورية مصر العربية بتشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار ثلاثة باحثين فقط للمشاركة فى Standard Research Grant على ان يكون المرشح شاغلا لمنصب فى احد الجامعات أو فى احد المراكز البحثية المصرية.

كما ستقوم اللجنة باختيار اثنين من الباحثين فى Early Career Return Grants على ألا يزيد سن المرشح على 40 عامًا ويكون قد أمضى عامين على الأقل خارج البلاد، ولم يمض اكثر من عامين داخل البلاد حين تقدمه للمنحة.

ويصل الحد الاقصى للتمويل من مركز الــــ IGGEB هو 25 ألف يورو (خمسة وعشرون ألف يورو) سنوياُ موجهة بالكامل للإنفاق على المشروع البحثى بصورة مباشرة، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لتلقى المشروع البحثى الورقى فى الأكاديمية 7/5/2020 ولن يلتفت الى اى طلبات ترد بعد هذا الموعد.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى

 https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2019/12/CRP-Guidelines_2020.pdf

  https://www.icgeb.org/activities/grants/
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