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محافظات

طقس مطروح.. قاطنو الصحراء ينتظرون الأمطار ..فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
الطقس
الطقس
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ايمن محمود
تتميز محافظة مطروح باتساع مساحتها فهي ثاني أكبر محافظات مصر وتمثل خمس مساحة مصر.

ونظرا لاتساع مساحتها فإنها تشهد طقسا متباينا ففي المناطق الصحراوية شهدت خلال اليومين الماضيين موجة من الرياح القوية المحملة بالاتربة والتي أثرت على الرؤية لعدم وجود مصدات للرياح بينما يختلف الحال في داخل المدن والمناطق السياحية المأهولة بالقري والعمارات السكنية فيقل نشاط الرياح وترتفع حركة المد والجزر في البحر.

كما يظهر تباين بين المناطق الصحراوية والمناطق السكنية في مدن مرسي مطروح والعلمين والحمام الساحلية في الاهتمام بالأمطار.

فالأمطار تمثل عبئا في داخل هذه المدن ويتم تصريفها بصعوبة لعدم تغطية شبكات الصرف الصحي لكافة الشوارع بينما تمثل عند بدو مطروح الأمل وشريان الحياة الحقيقي، وهي بديل لمياه النيل خاصة في مدن المحافظة الغربية السلوم وبراني والنجيلة لذلك فهم يطلقون عليها أمطار الخير.

وترجع أهمية الامطار ايضا الى تتعدد أغراض استخدامها سواء في الشرب أو الزراعة أو الثروة الحيوانية من خلال الرعي.

كما تعد الأمطار، مصدر ملء الآبار نظرا لجودتها ونقائها فيفضل البدوى الشرب من مياه الآبار عن مياه نهر النيل لاعتقادهم بأن نظافة الآبار تفوق مياه النيل وقيامهم بعمليات النظافة بأنفسهم لتملأ الآبار عن طريق مياه الأمطار فيعيشون عليها طوال العام.

وجرت العادة عن بدو صحراء مطروح بناء الخزانات الأرضية في قلب الصحراء المملوءة بمياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة والشرب واحتياجاتهم الأخرى.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، علي الاهتمام بحفر الآبار للاستفادة من مياه الأمطار لخدمة المواطنين مع تقديم الدعم للمشروعات التي تعمل على التوسع في إنشاء الآبار والرقعة الزراعية.

وأضاف أنه يتم تذليل العقبات وتيسير تنفيذ المشروعات، حتى يتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، لتعم الفائدة على المزارعين وتحسين أحوالهم المعيشية مما ينعكس على الأداء الاقتصادي للمحافظة بشكل عام.
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