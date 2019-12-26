حوار مجتمعي حول المحليات.. بكري يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن القيادة تعمل على سد الفجوة الغذائية، وإيجاد فرص عمل، وتفعيل دور القطاع الخاص في طرح مشروعات جهاز الخدمة الوطنية في البورصة، وفتحها أمام المصريين.





وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "تحدثنا والرئيس السيسي على هامش افتتاحات المشروعات القومية في الفيوم، وأعطى الفرصة للكثير من الإعلاميين للحديث والاستفسار".





وتابع مصطفى بكري أن "التعديل الدستوري أعطى القوات المسلحة دور الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الدستوري"، مضيفا "سألت الرئيس السيسي هل الدولة قادرة على إنجاز الاستحقاقات الثلاثة المحليات، ومجلس الشيوخ، ومجلس النواب".





وأكمل مصطفى بكري "الرئيس السيسي رد بأنه يستحيل إجراء الانتخابات في يوم واحد، مؤكدا أن قدرة المواطن على الاختيار في الانتخابات الثلاث صعبة وتأخذ وقتا طويلا، واقترح إجراء حوار مجتمعي حول انتخابات المحليات".



