AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بهذه الخطوات.. تخلص من تكدس الدهون بالظهر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:52 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يعانى الكثير من الأشخاص من مظهر تكدس الدهون في الظهر والذى يتسبب في إحراج لدى الكثير من الأشخاص.

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، أسباب ظهورها وكيفية التخلص منها.

أولًا أسباب ظهورها :

- قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية إلى ظهور الدهون في مناطق عديدة من الجسم ومنها الظهر .

- أيضًا يوجد عادات خاطئة نستمر في ممارستها مثل الجلوس أمام التلفاز أو الحاسوب أو الهاتف وحني الظهر للأمام لفترات طويلة فيؤدي هذا إلى ضعف العضلات بهذه المنطقة وبالتالي تتراكم الدهون بها .

- من أهم الأسباب أيضًا عدم ممارسة الرياضة بالتالي تراكم الدهون في تلك المنطقة

- التقدم في السن بالتالي تظهر ترهلات في الجسم ومنها منطقة الظهر وخاصة اذا كانت المنطقة ممتلئة

- أمّا بالنسبة للنساء تعتبر ارتداء حمالة الصدر بشكل خاطىء من أسباب ظهور الدهون في منطقة الظهر ننصح بشدها لأسفل من الخلف بعد إرتداءها حتى لا تتجمع الدهون في أعلى ومنتصف الظهر ومع الوقت تظهر الكتل والثنيات في هذه المناطق .

ثانيًا خطوات بسيطة للتخلص من تلك الدهون المزعجة :

1 - التوقف عن العادات الخاطئة يعني من غير المستحب الجلوس لفترات طويلة أمام الأجهزة الالكترونية وحني الظهر للأمام وكذلك أثناء تواجدكم في العمل ،بالتالي ننصح بالحفاظ على وضعية مستقيمة للجسم أثناء الجلوس ليحتفظ الظهر بمظهره الجيد .

2 - اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

3 - شرب كميات كافية من الماء

4 - التمارين الرياضية ومن أهم التمارين التي يمكن ممارستها هي :

• تمارين الذراعين من خلال شد الذراعين للأمام والخلف ولأعلى ولأسفل، ستساهم في شد العضلات وحرق دهون الظهر .

• تمارين الخصر مهمة جدًا تساعد تمارين البطن في شد منطقة الخصر من الأمام والخلف.
حيث تساعد في حرق الدهون المتكدسة في محيط الخصر

•تمرين النوم على الظهر أي وضع اليدين أسفل الرأس والبدء برفع الرأس تدريجيًا بقدر المستطاع،ثم النوم مرة أخرى ويكرر هذا التمرين عدة مرات في اليوم .

•تمرين ثني الركبتين حاول الوقوف في وضع مستقيم بعد ذلك تقوم بفرد الذراعين للأمام.
والبدء في النزول وثني الركبتين مع الإحتفاظ بالإستقامة والوقوف مرة أخرى مع تكرار هذا التمرين بإستمرار فذلك سيساعد بشد الجسم بالكامل .

•المشي يوميًا لمدة أقلها 40 دقيقة كفيلة بحرق الدهون و بشد الجسم بشكل كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسباب الشد العضلى للاطفال .. و3 طرق لوقاية الطفل من الألم

أسباب الشد العضلى .. 8 أعراض تظهر إصابتك بالمرض

في المنزل.. تمارين تساعدك على تقوية عضلات الساقين.. شاهد

تحذير للسيدات | ارتداء حمالة الصدر بشكل خاطئ يؤدي لتراكم الدهون

خبير لياقة بدنية يقدم تمارين رياضية تساعد على إنقاص الوزن.. فيديو

تمارين رياضية بسيطة لتقوية عضلات الظهر وتحسين قوام الجسم.. فيديو

ترشيحاتنا

دخن السيجار واستمع للراديو..هكذا قضى صدام حسين أيامه الأخيرة قبل الإعدام

شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة

وكالة الفضاء المصرية: مسابقة لصعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير ..فيديو

مع انخفاض درجات الحرارة.. نصائح هامة لاستخدام المدفأة في المنزل

حفل زفاف فاروق الصادق على فاطمة القادرى.. صور

حيلة ذكية.. معلمة ترتدي ملابس مفاجأة لشرح درس للطلبة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة ذكية.. معلمة ترتدي ملابس مفاجأة لشرح درس للطلبة.. صور

أيهما أجمل؟ أصالة وأنغام تتنافسان بالفساتين البيضاء ..صور

سقوط غريب لـ بقرة من السقف في مدرسة بنات بالسعودية.. صور