بهذه الخطوات.. تخلص من تكدس الدهون بالظهر

يعانى الكثير من الأشخاص من مظهر تكدس الدهون في الظهر والذى يتسبب في إحراج لدى الكثير من الأشخاص.



قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، أسباب ظهورها وكيفية التخلص منها.



أولًا أسباب ظهورها :



- قد يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية إلى ظهور الدهون في مناطق عديدة من الجسم ومنها الظهر .



- أيضًا يوجد عادات خاطئة نستمر في ممارستها مثل الجلوس أمام التلفاز أو الحاسوب أو الهاتف وحني الظهر للأمام لفترات طويلة فيؤدي هذا إلى ضعف العضلات بهذه المنطقة وبالتالي تتراكم الدهون بها .



- من أهم الأسباب أيضًا عدم ممارسة الرياضة بالتالي تراكم الدهون في تلك المنطقة



- التقدم في السن بالتالي تظهر ترهلات في الجسم ومنها منطقة الظهر وخاصة اذا كانت المنطقة ممتلئة



- أمّا بالنسبة للنساء تعتبر ارتداء حمالة الصدر بشكل خاطىء من أسباب ظهور الدهون في منطقة الظهر ننصح بشدها لأسفل من الخلف بعد إرتداءها حتى لا تتجمع الدهون في أعلى ومنتصف الظهر ومع الوقت تظهر الكتل والثنيات في هذه المناطق .



ثانيًا خطوات بسيطة للتخلص من تلك الدهون المزعجة :



1 - التوقف عن العادات الخاطئة يعني من غير المستحب الجلوس لفترات طويلة أمام الأجهزة الالكترونية وحني الظهر للأمام وكذلك أثناء تواجدكم في العمل ،بالتالي ننصح بالحفاظ على وضعية مستقيمة للجسم أثناء الجلوس ليحتفظ الظهر بمظهره الجيد .



2 - اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن



3 - شرب كميات كافية من الماء



4 - التمارين الرياضية ومن أهم التمارين التي يمكن ممارستها هي :



• تمارين الذراعين من خلال شد الذراعين للأمام والخلف ولأعلى ولأسفل، ستساهم في شد العضلات وحرق دهون الظهر .



• تمارين الخصر مهمة جدًا تساعد تمارين البطن في شد منطقة الخصر من الأمام والخلف.

حيث تساعد في حرق الدهون المتكدسة في محيط الخصر



•تمرين النوم على الظهر أي وضع اليدين أسفل الرأس والبدء برفع الرأس تدريجيًا بقدر المستطاع،ثم النوم مرة أخرى ويكرر هذا التمرين عدة مرات في اليوم .



•تمرين ثني الركبتين حاول الوقوف في وضع مستقيم بعد ذلك تقوم بفرد الذراعين للأمام.

والبدء في النزول وثني الركبتين مع الإحتفاظ بالإستقامة والوقوف مرة أخرى مع تكرار هذا التمرين بإستمرار فذلك سيساعد بشد الجسم بالكامل .



•المشي يوميًا لمدة أقلها 40 دقيقة كفيلة بحرق الدهون و بشد الجسم بشكل كامل.