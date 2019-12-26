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رياضة

بعد التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محمد صلاح يصطدم بـ ليستر سيتي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
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نور عادل
يصطدم فريق ليفربول الإنجليزي بمنافسه ليستر سيتي اليوم الخميس بتمام الساعة العاشرة مساءً باستاد ووكرز معقل فريق ليستر وذلك في إطار الأسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول المباراة وهو منتعش بتحقيقه لقب كأس العالم للأندية على حساب منافسه فلامنجو البرازيلي، في المسابقة التي أقيمت في قطر.

ويسعى الريدز بقيادة المحترف الدولي المصري محمد صلاح إلي تحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل مواصلة تربعه على عرش صدارة الدوري الإنجليزي.

بينما على الجانب الآخر يأتي فريق ليستر سيتي من هزيمة قوية على يد منافسه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجولة الماضية باستاد الاتحاد.

ويسعى ليستر سيتي الي إحراج متصدر الدوري الانجليزي وذلك من اجل مواصلة منافسته برفقة مانشستر سيتي على لقب الدوري هذا الموسم.

ويدخل ليفربول المباراة وهو متصدر الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة، وخلفه ليستر سيتي برصيد 39 نقطة، وفي المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة، ولكن يتبقى لفريق الريدز مواجهة مؤجلة امام فريق ويست هام من الجولة الثامنة عشرة.
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