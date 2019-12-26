الرياح ساعدت على اشتعال النيران.. السيطرة على حريق شونة بصل في قها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بشونة بصل بمدينة قها دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حريق هائل بأحد شون البصل بنطاق مدينة قها وعلى الفور انتقلت علي الفور المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينه قها والعميد حازم عفت مأمور قسم قها.





وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد ان التهمت النيران كميات كبيرة من البصل المشون في الشونة.



