AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الرياح ساعدت على اشتعال النيران.. السيطرة على حريق شونة بصل في قها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
Advertisements
إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بشونة بصل بمدينة قها دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حريق هائل بأحد شون البصل بنطاق مدينة قها وعلى الفور انتقلت علي الفور المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس مدينه قها والعميد حازم عفت مأمور قسم قها. 

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد ان التهمت النيران كميات كبيرة من البصل المشون في الشونة.

وساعد سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح على اشتعال النيران، فيما انتقل إلى مكان وقوع الحريق فريق المباحث الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القش ولع.. السيطرة على حريق بمزرعة سخا البحثية في كفر الشيخ

حوادث وحرائق.. إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ زراعي كفر الدوار.. ونيابة القناطر الخيرية تأمر بالتحقيق في أسباب حريق مصنع المواد اللاصقة

السيطرة على حريق هائل فى شونة "القطن" بطنطا.. والنيابة تنتدب الأدلة الجنائية

السيطرة على حريق بسيارة سولار أعلى الطريق الدائرى بالخصوص

السيطرة على حريق شب داخل مصنع دراجات نارية بقليوب ..صور

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. زوجة حسام ميدو تبهر الجمهور بأنوثتها

في عيد ميلاد فادية عبد الغني.. شاهد ابنتها المحجبة صورة طبق الأصل

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 -12 -2019 والقنوات الناقلة

في ذكرى رحيل فريد الأطرش | لماذا رفضت شادية الزواج منه؟

فايلر الصغير.. الأهلي يكشف عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم

هيونداي تصنع أول سيارة طائرة موديل 2020 hyundai flying car .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019