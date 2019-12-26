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رياضة

صراع القاع يشعل مواجهة أستون فيلا ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:45 ص
فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا
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محمد السعيد
يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره نورويتش سيتي، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول الدوري الإنجليزي، والابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

على الجانب الآخر، يطمح نورويتش سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفيلانز، للخروج من دوامة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.

ويحتل فريق أستون فيلا الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد نورويتش سيتي في المركز الـ 19 بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، توتنهام مع برايتون، وتشيلسي مع ساوثهامبتون، وإيفرتون مع بيرنلي، وكريستال بالاس مع وست هام، وبورنموث مع أرسنال، وشيفيلد مع واتفورد، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل، وليستر سيتي مع ليفربول.
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