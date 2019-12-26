AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كوريا الجنوبية تخطط لإصدار قياسى من سندات الخزانة فى يناير

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:45 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قالت مصادر اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تعتزم بيع ما قيمته 10.4 تريليون وون (8.96 مليار دولار) من سندات الخزانة عبر عطاءات في يناير2020، وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال القيمة المحددة لديسمبر وتمثل القيمة الأكبر على الإطلاق.

كانت حكومة كوريا الجنوبية قالت بالفعل إنها سترفع إصدارات السندات بقوة هذا العام لتمويل قفزة في الإنفاق المالي في إطار مساعيها لدعم الاقتصاد المتعثر في ظل تباطؤ نمو الإيرادات الضريبية.

يأتي المبلغ المزمع مقارنة مع سندات خزانة بقيمة 3.9 تريليون وون من المخطط طرحها في عطاءات هذا الشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تقترض 41.25 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

الحكومة تقترض 3.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة ..اليوم

ترشيحاتنا

الأمن يوجه صدمة قوية للنادي المصري بسبب مباراة بيراميدز

مدبولي يطالب الوزراء الجدد بالتواصل مع مجلس النواب وحضور اللجان المتخصصة

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة قضاء الفائتة | علي جمعة يجيب

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019

هتاف الغلابة | ياسمين الخطيب تعلن تضامنها مع حمو بيكا.. بهذه الطريقة

طه إسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لـ قيادة الأهلي وسر تعثر التعاقد مع سباليتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم