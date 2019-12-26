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السيسي يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد والعام الجديد.. ويؤكد: مصر تنتهج إرساء قيم التعايش وحرية العبادة.. ونقدر جميع القيادات الدينية الدولية.. البابا يشيد بجهود الرئيس لتعزيز التعايش السلمي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
  • الرئيس السيسي:
  • مصر تنتهج إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر
  • النهج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر لتنتشر في المنطقة بطبيعة الحال
  • بابا الفاتيكان:
  • يشيد بجهود مصر تحت قيادة الرئيس
  • افتتاح "كاتدرائية ميلاد المسيح" جنبًا إلى جنب مع "مسجد الفتاح العليم" خطوة حملت العديد من الدلالات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى البابا فرنسيس بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، متمنيًا التوفيق والنجاح لبابا الفاتيكان في رسالته لنشر التسامح الديني والسلام في العالم.

كما أكد الرئيس تقدير مصر لجميع القيادات الدينية الدولية على مستوى العالم باختلاف أطيافهم، خاصةً قيادات الفاتيكان، وللعلاقات القوية التي تجمع مصر بهم، لا سيما في ظل النهج الحالي لمصر في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة، واحترام الآخر، مشيرًا إلى أن ذلك النهج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ستنطلق من مصر لتنتشر في المنطقة بطبيعة الحال.

كما أكد الرئيس وجود ضرورة على الجانب الآخر لتفهم خصوصية واختلاف ثقافة المنطقة بما تضمه من مبادئ، وهو الأمر الذي يتطلب التفاعل مع تلك الثقافة بفهم عميق في إطار من القبول والاحترام.

من جانبه، تبادل البابا فرنسيس التهنئة مع الرئيس بمناسبة موسم الأعياد، مشيدًا بجهود مصر اللافتة تحت قيادة الرئيس، الهادفة إلى تحقيق التقارب والتعايش والتفاهم بين أبناء جميع الديانات، وهو ما تجسد على أرض الواقع في ممارسات فعلية وإجرائية عديدة كان أبرزها افتتاح "كاتدرائية ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع "مسجد الفتاح العليم"، وهي خطوة حملت العديد من الدلالات الرمزية، ورسائل محبة وسلام للعالم أجمع، وعكست إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المصرية لترسيخ مبدأ المواطنة ومفهوم قبول الآخر.
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