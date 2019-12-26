مورينيو يعلن تشكيل توتنهام لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة منافسه برايتون، بعد قليل على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل توتنهام كالتالى:



حراسة المرمى: باولو جازانيجا.



الدفاع: توبي الديرفيريلد - يان فيرتونخين - دافينسون سانشيز - سيرج اورييه - ريان سيسيجنون



الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - ديلي ألي - لوكاس مورا



الهجوم: هاري كين



جدير بالذكر أن فريق توتنهام يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.