أكاذيب ومغالطات.. إعلامية كويتية ترد على وافد يتهم مستشفى فى دبي بالتقصير

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، على مواطن من دولتها كان قد روج لمعلومات مغلوطة حول طبيعة الخدمات الطبية التى تقدمها أحد المستشفيات بإمارة دبي بالإمارات للوافدين الكويتيين وذلك خلال مقطع صوتى له بثه عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجروبات الواتساب.



وأوضحت"الرشيد"، فى رسالة لها بثتها عبر "صدى البلد"، أن الوافدين الكويتيين المتواجدين على أرض الإمارات العربية المتحدة يحظون بكامل الحقوق والواجبات فى كافة المناحى دون أدنى تقصير مثلهم كأبناء الدولة ، وردا على المواطن الكويتى الذى روج بأن أحد مستشفيات دبي تراجعت عن تقديم الفحص الطبي مجانا بعد موافقتها فى باديء الأمر ، لشكواه من ضغط الدم المرتفع فجأة أثناء تواجده بدبي ،وإلزامه بدفع مبلغ مالى 112 درهما، إنما هو فى حقيقة الأمر نظام متبع للمستشفيات الخاصة وفق اللوائح التى تقر بتقديم خدماتها الطبية بمقابل مالى للمواطنين والوافدين كما هو الحال فى بلدان عربية أخري، على عكس المستشفيات الحكومية التى تقدم كامل خدماتها للمواطنين والوافدين مجانا على حد سواء.



وأضافت "الرشيد"، أن علاج جميع أبناء دول مجلس التعاون في المستشفيات الحكومية في دولة الإمارات مجانا، بينما علاج الحالات الطارئة والحرجة وحوادث السيارات فقط تقدم بالمجان في المستشفيات الخاصة، أما المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات الخاصة التي تتبع شركات خاصة أو أهلية ليست بالمجان مثل ماهو موجود في الكويت.



وشددت "الإعلامية الكويتية"، على ضرورة تحري الدقة فى الرسائل التى تتناقلها مواقع التواصل الإجتماعى وجروبات الواتساب لما تحمله من سموم وأكاذيب ومغالطات وافتراءات .



وفى وقت سابق، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتية الوزير المفوض سامي الحمد، أن الجانب الاماراتي أكد أن تكون اجراءات فحص وعلاج الكويتيين بالمجان في المستشفيات الحكومية الاماراتي وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة القنصلية المشتركة الكويتية - الإماراتية، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي نوفمبر الماضى. ضمن بنود التعاون في المجالات القنصلية والامنية والصحية والقضائية التي تُعنى بتقديم التسهيلات لمواطني الطرفين.



يشار إلى أنه، تم تداول خلال الساعات الماضية مقطعا صوتيا لوافد كويتى لم يفصح عن اسمه، قال فيه أن أحد المستشفيات بإمارة دبي تراجعت عن تقديم الخدمة الطبية له بالمجان بعد طلبه الفحص الطبي جراء تعرضه لضغط دم مرتفع وبعد التحري تبين أنها مستشفى خاصة تتبع نظام واوائح تقر بتقديم خدماتها الطبية بمقابل مالى للمواطنين والوافدين على حد سواء، كما هو متعارف عليه فى دول عديدة.

