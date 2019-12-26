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رياضة

ملامح 5 بنود فى تعديلات النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة.. اِعرفها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:14 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
حدد ممثلو الأندية فى الجمعية العمومية ملامح البنود التى يرغبون فى تعديلها ضمن لائحة النظام الأساسي قبل انعقاد مراسم الجمعية العمومية العادية القادمة.

ووضعت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية موعدا أقصاه 15 يناير المقبل أمام الأندية من ممثلي الجمعية العمومية للاتحاد من أجل تسلم المقترحات النهائية الخاصة بتعديلات لائحة النظام الأساسي قبل انعقاد مراسم الجمعية العمومية العادية.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن الأندية سبق لها إرسال العديد من المقترحات الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي قبل إلغاء الجمعية العمومية الأخيرة وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

أضاف: من أبرز ملامح مقترحات الأندية الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي تمحورت حول بند الـ 8 سنوات الذى ظهرت خلاله الخلافات بين الأندية من ممثلي الجمعية العمومية حيث ترغب أندية كثيرة فى إلغاء بند الثماني السنوات ومنح الفرصة للكفاءات فى التواجد فى عضوية مجلس الإدارة.

تابع : من بين ملامح المقترحات الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي اتفاق غالبية الأندية على وضع بند عدم الجمع بين العمل الإعلام وعضوية اتحاد الكرة بداعي خلق حالة من التركيز لدى مجلس الإدارة فى العمل العام وخدمة الأندية بمختلف الدرجات والتفرغ لذلك.

أشار إلى أن تشكيل مجلس الادارة والعدد النهائي يأتي ضمن ملامح بنود تعديل لائحة النظام الأساسي حيث يرى البعض عدم المساس بالعدد الحالى الخاص بمجلس إدارة الجبلاية ويظل كما هو 11 بما فيهم الرئيس على أن يتم وضع وجود النائب بشكل أساسي في التعديلات الجديدة لافتا إلى أن البعض من الأندية تقدمت بمقترحات شملت تقليل عدد مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى 9 فقط على أن يتشكل من رئيس ونائب و7 أعضاء.

لفت إلى أن من بين البنود المقترحة فى بنود تعديلات لائحة النظام الأساسي أيضا عدم التقليل من أعداد الأندية من ممثلي الجمعية العمومية وإرسال ذلك واعتماده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

أوضح أن أحد البنود المقترحة فى التعديلات الجديدة الخاصة بلائحة النظام الأساسي منح الجمعية العمومية حق أصيل فى تشكيل رابطة المحترفين لإدارة المسابقات المحلى بشكل إحترافي مواكب للدوريات العالمية.
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