قرينة الرئيس: معرض ديارنا فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها ..صور

أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سعادتها بالتواجد بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.



وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" سعدت اليوم بوجودي بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة".



وتابعت :"كما أبهرنى أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض".

