AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد كمال الشناوي دنجوان السينما المصرية.. اسمه الحقيقى وعدد أعماله

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:51 م
كمال الشناوى
كمال الشناوى
Advertisements
قسم الفن
يوافق اليوم 26 ديسمبر ذكري ميلاد الفنان كمال الشناوي الذي أطلق عليه "دنجوان السينما المصرية" وأخرج فيلما واحدا فقط تعرف على أبرز أعماله.

الميلاد
الاسم: محمد كمال الشناوي ولقبه "كمال الشناوي" ولد في عام 1918 في مدينة "ملكان" بالسودان وانتقل الي مصر للعيش فيها خاصة في "المنصورة" تخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

البداية
بدأ مشواره الفني في عام 1948 حينما شارك في أول عمل سينمائي وهو فيلم بعنوان "غني حرب" وفي نفس العام شارك في فيلم بعنوان "حمامة سلام" وفيلم "عدالة السماء" وفي عام 1965 قام بتجربة إخراج وبالفعل أخرج فيلم بعنوان "تنابلة السلطان" وهذا الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

أعماله
شاركه البطولة في فيلم بعنوان "الرجل الاخر" تم طرحه في عام 1973 وحقق نجاحا كبيرا وفيلم بعنوان "الوفاء العظيم" تم طرحه في عام 1974 بمشاركة الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.

واشترك أيضا في عمل سينمائي مع الفنانه فاتن حمامه في فيلم بعنوان "الأستاذة فاطمة" وتم طرحه في عام 1952.

الجوائز
قد حصل علي أكثر من جائزة منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960"، وجائزة جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992.

يذكر أن كمال الشناوي قد شارك في أكثر من 272 فيلما خلال حياته وآخر عمل فني له فيلم بعنوان "ظاظا" بمشاركة هاني رمزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم قاسم يسافر إلى فرنسا للمنافسة بفيلم ليل خارجي في مهرجان السينما الأفريقية

حصل على 50 جائزة منها 3 أوسكار.. مهرجان القاهرة يكرم مدير التصوير العالمي فيتوريو ستورارو في حفل ختام الدورة 41

فيلم جان دارك مصرية يشارك في مهرجان الشتات الأفريقي الدولي بنيويورك

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات كمال الشناوى وسر خلافه مع مبارك

ترشيحاتنا

البطاطس أحدها.. 6 أطعمة تحرق الدهون وتشعرك بالشبع

أطلقو عليه النار .. ضبط 5 أشخاص حاولوا سرقة مالك محل مصوغات بالجيزة

حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا

مصطفى بكري: تونس صفعت أردوغان على وجهه.. فيديو

عبد الله مشرف: اعتذرت عن المشاركة في فيلم مع عادل إمام لهذا السبب.. فيديو

سحر عبدالحق: منتخب النسائية استفاد خبرات دولية من دورة شمال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالخضار والجبنة وسلطة الذرة

قوس قزح يزين سماء الغربية عقب الأمطار الغزيرة.. صور