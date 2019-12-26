في ذكرى ميلاد كمال الشناوي دنجوان السينما المصرية.. اسمه الحقيقى وعدد أعماله

يوافق اليوم 26 ديسمبر ذكري ميلاد الفنان كمال الشناوي الذي أطلق عليه "دنجوان السينما المصرية" وأخرج فيلما واحدا فقط تعرف على أبرز أعماله.



الميلاد

الاسم: محمد كمال الشناوي ولقبه "كمال الشناوي" ولد في عام 1918 في مدينة "ملكان" بالسودان وانتقل الي مصر للعيش فيها خاصة في "المنصورة" تخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.



البداية

بدأ مشواره الفني في عام 1948 حينما شارك في أول عمل سينمائي وهو فيلم بعنوان "غني حرب" وفي نفس العام شارك في فيلم بعنوان "حمامة سلام" وفيلم "عدالة السماء" وفي عام 1965 قام بتجربة إخراج وبالفعل أخرج فيلم بعنوان "تنابلة السلطان" وهذا الفيلم الوحيد الذي أخرجه.



أعماله

شاركه البطولة في فيلم بعنوان "الرجل الاخر" تم طرحه في عام 1973 وحقق نجاحا كبيرا وفيلم بعنوان "الوفاء العظيم" تم طرحه في عام 1974 بمشاركة الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.



واشترك أيضا في عمل سينمائي مع الفنانه فاتن حمامه في فيلم بعنوان "الأستاذة فاطمة" وتم طرحه في عام 1952.



الجوائز

قد حصل علي أكثر من جائزة منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في 1960"، وجائزة جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992.



يذكر أن كمال الشناوي قد شارك في أكثر من 272 فيلما خلال حياته وآخر عمل فني له فيلم بعنوان "ظاظا" بمشاركة هاني رمزي.